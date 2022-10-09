Помог японский ливень: Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в Формуле-1

9 октября 2022 , 12:33
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Голландский пилот уверенно торжествовал в Сузуке и защитил звание самого лучшего пилота "королевской гонки". Для Макса это уже 12 победа в сезоне.

Обрезанный Гран-При Японии

В Формуле-1 сезона 2022 года прошел 18-й этап. Приняла его Япония, пропустившая два прошлых сезона гонок, пишет 24 канал.

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Именно в Сузуке определился новый чемпион мира F1. Уверенную победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, ставшая для него 12-й в этом сезоне.

Гран-При получился скомканным из-за плохих погодных условий. Из-за сильного ливня уже после второго круга были вывешены красные флаги, а гонщики отправились в боксы.

Этап был восстановлен через два часа, но в итоге пилоты проехали всего 28 кругов из запланированных 53-х. Все через правило, согласно которому между стартом и финишем должно пройти не более трех часов.


Результаты Гран-При Японии / твиттер F1

Второй титул для Макса

Ферстаппен одержал комфортную победу, оторвавшись от Переса и Леклера почти на полминуты. В общем зачете голландец имеет отрыв от ближайшего преследователя на 113 баллов за четыре этапа до финиша сезона.

Для Макса это уже второе подряд чемпионство в Формуле-1. Раньше защитить титул удавалось только десяти гонщикам:

  • Альберто Аскари (1952-1953)
  • Хуан Мануэль Фанхио (1954-1957)
  • Джек Бребем (1959-1960)
  • Ален Прост (1985-1986)
  • Айртон Сенна (1990-1991)
  • Михаэль Шумахер (1994-1995, 2000-2004)
  • Мика Хаккинен (1998-1999)
  • Фернандо Алонсо (2005-2006)
  • Себастьян Феттель (2010-2013)
  • Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2020)

Также Ферстаппен догнал шестерых пилотов, у которых по два чемпионства. Кроме вышеуказанных Аскари, Хакинена и Алонсо, по две победы имеют Эмерсон Фиттипальди, Грэм Хилл и Джим Кларк.

Борьба за серебро

Несмотря на то, что чемпион уже известен, еще открыт вопрос вицечемпиона сезона. На второе место имеют математические шансы пятеро пилотов.

ТОП-10 индивидуального зачета сезона 2022:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 366
  2. Серхио Перес (Ред Булл) – 253
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 252
  4. Джордж Расселл (Макларен) – 207
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 202
  6. Льюис Хэмилтон (Макларен) – 180
  7. Лэндо Норрис (Макларен) – 101
  8. Эстебан Окон (Альпин) – 78
  9. Фернандо Алонсо (Альпин) – 65
  10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 46
Автор: Анатолій Дерека