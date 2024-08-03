Макрон вступился за создателя церемонии открытия Олимпиады: ему угрожали убийством

Президент Франции, где в этом году пройдет Олимпиада, Эммануэль Макрон вступился за хореографа, который занимался церемонией открытия Олимпийских игр. Он также похвалил его.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "возмущен" кибериздевательством над Томасом Джолли. Он также сказал, что французы гордятся церемонией открытия.

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Хореографу угрожали убийством

Французский президент объяснил, что "смелое искусство" сделало счастливыми многих французов.

Франция продемонстрировала свою дерзость с присущей ей художественной свободой,

– отметил лидер государства.

Мэр Парижа Анн Идальго также поддержал Джолли. По его словам, для Парижа было гордостью и честью иметь возможность рассчитывать на его талант, который превозносил этот город и рассказывал миру, кем являются французы.

Ранее стало известно, что хореограф подал заявление в полицию из-за того, что ему угрожали убийством, публично оскорбляли и возводили против него клевету. Он также заявил, что в сети критикуют его сексуальную ориентацию, а также там распространяли ложные предположения о его израильском происхождении.

Этот случай будут расследовать.

Церемония открытия получила положительные отзывы, однако сцена, которая напомнила Тайную вечерю, вызвала ярость католической церкви, и ультраправых политиков во Франции.

Джолли объяснил, что сцена должна была изображать языческий праздник, связанный с богами Олимпа, а не картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" с Иисусом Христом и его апостолами.

Организаторы также извинились и отметили, что не хотели обидеть ни одну религиозную группу.