Кулеба ответил на слова Макрона о "спортивной политике", вспомнив количество погибших атлетов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на абсурдные слова Эммануэля Макрона. Президент Франции призывает допустить в Олимпиаду и Паралимпиаду спортсменов из страны-оккупанта.

Французский глава не хочет, что спорт увязывали в политику. Эммануэль Макрон хочет, чтобы к спортсменам из Украины и стран-агрессоров России и Беларуси было одинаковое отношение от международных спортивных федераций. Его мнение процитировал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, тоже пытающийся усидеть на двух креслах одновременно.

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Кулеба: С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена

Украинская сторона не стала затягивать с реакцией на такие абсурдные заявления Макрона, тоже поддерживающего и тех, и тех. На слова француза отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На своей странице в твиттере Кулеба резко ответил Макрону и Баху, вспомнив, сколько украинских спортсменов погибли с 24 февраля.

Напомним, последний уже позволил всем спортивным федерациям самим решать, допускать ли спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. И теперь господин Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что "не надо политизировать спорт", а спортсменам из Украины, России и Беларуси нужно относиться одинаково. Использовать спорт для оправдания военных преступлений – это отвратительно,

– написал в твиттере Кулеба.

Следующие Олимпийские (26 июля по 11 августа) и Паралимпийские игры-2024 (28 августа по 8 сентября) состоятся как раз во Франции, а точнее в Париже.

До самых больших соревнований в жизни каждого спортсмена осталось менее двух лет. Интересно, какое решение примет МОК. Надеемся, что Олимпиада и Паралимпиада пройдет без спортсменов из стран-террористов.