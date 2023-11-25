Проснулись слишком поздно: Заря в результативном матче уступила Маккаби – видеообзор

Луганская Заря в перенесенном матче 3-го тура Лиги конференций противостояла израильскому Маккаби. Результат поединка практически лишил "мужиков" еврокубковой весны.

Маккаби Тель-Авив – Заря 3:2

Голы: Захави, 45+2, Д.Перец 47, 60 – Герреро, 71, Горбач, 89

В субботу, 25 ноября, в сербском городе Бачка-Топола Маккаби принимал Зорю. Первая встреча соперников завершилась со счетом 3:1 в пользу израильского клуба, пишет 24 Канал.

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С первых минут матча номинальные хозяева поля завладели инициативой. Своё преимущество израильская команда сумела воплотить в гол в конце первого тайма. Захави со среднего расстояния опрокинул мяч через озадаченного Турбаевского.

Начало второй 45-минутки снова было при Маккаби. Хавбек израильтян Дор Перец воспользовался пасом партнера по команде и мощно пробил мимо голкипера Зари.

На 60-й минуте поединка Перец оформил дубль, воспользовавшись своим шансом. 3:0 – казалось, что игра уже сделана.

Заря сумела отыграться благодаря усилиям Герреро. Панамский форвард получил пас от Горбача и возвратил интригу в матч.

На 89-й минуте уже сам Горбач свел преимущество Маккаби к минимуму – 3:2. К сожалению, луганчане слишком поздно проснулись. В добавленное время подопечные Юрия Коваля не успели дожать соперника.

Поражение фактически оставило Зарю без еврокубковой весны. В последних двух поединках луганчане будут бороться за призовые и рейтинговые очки.

Маккаби в 4-х матчах набрал 9 очков и практически гарантировал выход в плей-офф Лиги конференций.

Видеообзор матча Маккаби – Заря