Странный выбор израильтян: Заря сыграет перенесенный матч с Маккаби в стране симпатизирующей РФ

Стало известно, где будет сыгран перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций Маккаби – Заря. Принимающая сторона избрала место проведения поединка Сербию.

Матч 3-го тура Лиги конференций Маккаби – Заря должен был состояться в Израиле. Но из-за нападения ХАМАС и начало войны поединок был перенесен.

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"Забыли" о позиции Сербии по отношению к Украине

Номинально домашний матч Маккаби проведет в Сербии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится 25 ноября на стадионе "ТСЦ Арена" в сербском городе Бачка-Топола. Он вмещает 4500 зрителей.

Израильский клуб выбирал из нескольких вариантов, где именно провести перенесенный матч. К сожалению, они остановили свой выбор на Сербии. Болельщики этой страны на спортивных соревнованиях не раз вывешивали провокационные баннеры против Украины и выражали поддержку стране-агрессору.

Маловероятно, что украинцы смогут попасть на стадион и поддержать Зорю.