Возвращение легенды: МакГрегор впервые за три года проведет бой в октагоне
14 апреля 2024, 15:02Читати новину українською
Источник:UFC
Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор возобновляет профессиональную карьеру. Скандальный боец проведет поединок в конце июня 2024 года.
Популярный ирландский боец Конор МакГрегор проведет бой против американца Майкла Чендлера. UFC официально анонсировало поединок легендарного спортсмена.
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Где и когда состоится бой МакГрегора
Свой первый бой после возобновления карьеры МакГрегор проведет в ночь с 29 на 30 июня. Шоу состоится в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели на турнире UFC 303. Бойцы проведут пятираундовый бой в лимите веса до 77 килограммов.
МакГрегор будет драться с Чендлером / фото UFC
Что известно о МакГрегоре и Чендлере
- Напомним, что Конор МакГрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда в поединке против Дастина Порье ирландец досрочно проиграл, получив жуткую травму – перелом ноги.
- МакГрегор был чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Ирландец по прозвищу "Печально известный" любит делать скандальные заявления и оскорблять соперников, таким образом подогревая интерес к бою.
- Майкл Чендлер трижды становился чемпионом Bellator в легкой весовой категории. В 2020 году подписал контракт с UFC.
- Американец в последний раз дрался в ноябре 2022 года. Тогда Чендлер проиграл удушением Дастину Порье.