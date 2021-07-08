Конор МакГрегор – Дастин Порье 3: где смотреть бой UFC

В ночь на воскресенье, 11 июля, пройдет UFC 264, где в главном бою Конор МакГрегор в третий раз сразится против Дастина Порье. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.

Основной кард UFC 264 стартует в 5:00 по киевскому времени, а поединок МакГрегора и Порье начнется в 7:30 – 8: 00.

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Конор МакГрегор – Дастин Порье: где смотреть

Правами на показ боев UFC в Украине обладает канал Setanta. Именно он и проведет трансляцию этого боя.

Канал Setanta доступен для просмотра онлайн. Они запустили собственный медиаплеер, поэтому трансляцию канала можно смотреть в них на сайте. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячный абонемент обойдется в 3 доллара. Также можно выбрать абонемент на 6 месяцев (16 долларов) и 12 месяцев (30 долларов).

Смотреть онлайн канал Setanta и бои UFC можно на сервисе Megogo. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Туда входят 320 каналов, а также подборки популярных фильмов и сериалов.

Конор МакГрегор – Дастин Порье: перед боем