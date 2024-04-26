В Германии нашли бомбу времен Второй мировой войны: что известно о находке

В немецком городе работники столкнулись с неожиданной находкой во время земельных работ. Опасность должны нейтрализовать уже в ближайшее время.

В немецком городе Майнц проводятся работы по расширению территории местного университета имени Иоганна Гутенберга. Неподалеку от него расположен и стадион местного клуба "MEWA Arena".

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Американская бомба в Германии

Во время раскопок работники нашли старую бомбу времен Второй мировой войны. Ее вес составляет аж 500 килограммов. Согласно данным следствия, она принадлежала армии США.

В ближайшее время специалисты должны ее обезвредить. Для этого была перенесена пресс-конференция тренера Майнца Бо Генриксена на день раньше.

Кроме того, около 4,5 тысячи граждан, проживающих в районе находки, эвакуированы на время обезвреживания. Матчу Майнца против Кельна, который должен пройти 28 апреля на "MEWA Arena" пока ничего не угрожает.

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Отметим, что Майнц с Кельном ведут активную борьбу за выживание в первой Бундеслиге. "Козлы" идут предпоследними. В свою очередь Майнц пока 15-ый, но имеет столько же очков, сколько и Бохум на 16 месте. Обе команды опережают Кельн на 5 очков.