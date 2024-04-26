У німецькому місті Майнц проводяться роботи з розширення території місцевого університету імені Йогана Гутенберга. Неподалік від нього розташований і стадіон місцевого клубу "MEWA Arena".

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Американська бомба в Німеччині

Під час розкопок працівники знайшли стару бомбу часів Другої світової війни. Її вага становить аж 500 кілограмів. Згідно з даними слідства, вона належала армії США.

Найближчим часом спеціалісти мають її знешкодити. Задля цього була перенесена пресконференція тренера Майнца Бо Генріксена на день раніше.

Крім того, близько 4,5 тисяч громадян, які проживають у районі знахідки, евакуйовані на час знешкодження. Матчу Майнца проти Кельна, який має пройти 28 квітня на "MEWA Arena" наразі нічого не загрожує.

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Відзначимо, що Майнц із Кельном ведуть активну боротьбу за виживання у першій Бундеслізі. "Козли" йдуть передостанніми. У свою чергу Майнц наразі 15-ий, але має стільки ж очок, скільки і Бохум на 16 місці. Обидві команди випереджають Кельн на 5 очок.