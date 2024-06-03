"У меня случился небольшой сбой": бывший соперник Усика потребовал реванша с украинцем

Американец Майкл Хантер в 2017-м уступил украинцу Александру Усику в крузервейте. Сейчас оба боксера выступают в супертяжелом весе и Хантер намерен взять реванш.

Став абсолютным чемпионом мира в хевивейте, украинец Александр Усик сделал себя наиболее желанным соперником для каждого боксера. Однако так было далеко не всегда.

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Майкл Хантер объяснил, почему проиграл Усику в 2017-м

Еще семь лет назад малоизвестный за рубежом Александр Усик защищал титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе против перспективного американца Майкла Хантера. Тогда Усик победил единогласным решением судей.

По словам Хантера, который сейчас, как и Усик, выступает в хевивейте, поражение было вызвано целым рядом ошибок, сделанных еще до выхода в ринг.

"Я бы хотел снова подраться с Усиком. На тот момент я не имел хороших результатов. У меня случился небольшой сбой за пределами ринга. В ночь поединка у меня был меньший вес, чем на взвешивании, а у него было на 4,5-5,5 килограмма больше.

Так что, за пределами ринга произошло много ошибок. Вот где действительно выигрывается бой – выполняя работу за пределами ринга и проявляя должную осмотрительность там", – сказал Хантер.

Напомним. В предыдущем поединке Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри, выиграв последний престижный пояс WBC. Украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.