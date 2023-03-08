Самые оплачиваемые спортсмены в истории: Криштиану Роналду только на пятом месте списка
Источник:Sportico
Иностранное спортивное издание опубликовало список самых оплачиваемых спортсменов в истории. Представители футбола максимум забрались на пятое место топа.
Самым оплачиваемым спортсменом всех времен стал баскетболист Майкл Джордан. А вот самые популярные представители футбола заняли пятую и седьмую строчку рейтинга.
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Денежные гиганты спорта
Иностранное спортивное издание обнародовало рейтинг спортсменов, которые положили в свои карманы больше средств. В указанные суммы учли деньги, которые спортсмены получали за свои выступления. Также суммы, которые спортсмены получали из дополнительных доходов, спонсорских соглашений и сотрудничества с коммерческими брендами с начала карьеры до 2022 года.
Самым высокооплачиваемым спортсменом стал бывший баскетболист Майкл Джордан – 3,3 млрд долларов. А вот самые популярные футболисты Криштинау Роналду и Лионель Месси не попали на пьедестал почета. Легендарные игроки заняли пятое и седьмое место рейтинга соответственно. Пространство между американским баскетболистом и португальским футболистом заняли представители гольфа.
Топ-15 самых оплачиваемых спортсменов в истории
- Майкл Джордан (США, баскетбол) – 3,3 миллиарда долларов.
- Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,5 миллиарда долларов.
- Арнольд Палмер (США, гольф) – 1,7 миллиарда долларов.
- Джек Никлас (США, гольф) – 1,63 миллиарда долларов.
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 1,58 миллиарда долларов.
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,53 миллиарда долларов.
- Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 1,48 миллиарда долларов.
- Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,41 миллиарда долларов.
- Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 1,38 миллиарда долларов.
- Фил Микелсон (США, гольф) – 1,36 миллиарда долларов.
- Михаэль Шумахер (Германия, автоспорт) – 1,31 миллиарда долларов.
- Дэвид Бекхэм (Англия, футбол) – 1,28 миллиарда долларов.
- Кобе Брайант (США, баскетбол) – 1,05 миллиарда долларов.
- Шакил О'Нил (США, баскетбол) – 1,05 миллиарда долларов.
- Грег Норман (Австралия, гольф) – 1 миллиард долларов.