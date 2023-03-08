Найоплачуванішим спортсменом усіх часів став баскетболіст Майкл Джордан. А от найпопулярніші представники футболу посіли п'яту та сьому сходинку рейтингу.

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Грошові гіганти спорту

Іноземне спортивне видання оприлюднило рейтинг спортсменів, які поклали у свої кишені найбільше коштів. У наведені суми врахували гроші, які спортсмени отримували за свої виступи. Також суми, які спортсмени отримували з додаткових доходів, спонсорських угод та співпраць з комерційними брендами з початку кар'єри до 2022-го року.

Найвисокооплачуванішим спортсменом став колишній баскетболіст Майкл Джордан – 3,3 млрд доларів. А от найпопулярніші футболісти Кріштінау Роналду та Ліонель Мессі не потрапили на п'єдестал пошани. Легендарні гравці зайняли п'яте та сьоме місце рейтингу відповідно. Простір між американським баскетболістом та португальським футболістом зайняли представники гольфу.

Топ-15 найоплачуваніших спортсменів в історії