Майк Тайсон вернулся к тренировкам и "избил" своего тренера: видео

14 марта 2022 , 22:05
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Источник:

инстаграмм Майка Тайсона

Бывший чемпион мира Майк Тайсон не перестает тренироваться. Он выставил собственное видео, где даже изрядно прилетело тренеру.

55-летняя легенда бокса даже на пенсии пытается держать себя в хорошей физической форме.

К слову Майк Тайсон сделал сенсационное заявление о боксерской карьере

Майк Тайсон поделился со своими подписчиками новым видео, на котором снята его работа с известным тренером – Рафаэлем Кордейро. На одном из эпизодов заметно, что "железный Майк" в шутку хлопнул своего партнера легким правым джебом.

Смотрите видео с тренировки Майка Тайсона

Тайсон в 2020 году вернулся на ринг

  • В 2020 году Майк Тайсон вернулся на ринг. Легенда из США провел против Роя Джонса-младшего.
  • В этом поединке судьи не предпочли ни одного бойца и зафиксировали ничью.
  • Такое решение рефери сильно разозлило "Железного Майка". Американец обозвал всех и бросил ринг.
  • Интересно, что легендарный конферансье Майк Баффер тоже отказался объявлять итоговый результат, это сделал журналист.
Автор: Юрій Семенюк