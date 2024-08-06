"Железный Майк" дал совет Фьюри на предстоящий реванш против Александра Усика

Существует немалое количество различных слухов и комментариев вокруг реванша между Усиком и Фьюри. Легендарный американский боксер обратился к Тайсону Фьюри.

Майк Тайсон в одном из интервью поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Экс-боксер дал наставление "Цыганскому королю".

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Совет для Фьюри от Майка Тайсона

"Железный Майк" считает, что британец в первом бою проиграл из-за того, что не серьезно отнесся к Александру Усику. Тайсон заметил, если Фьюри исправит этот недостаток, то боксер может одержать победу над украинцем в реванше.

Тайсону Фьюри надо отнестись к реваншу более серьезно и он сможет победить Усика,

– заявил Майк Тайсон.

Напомним, что бой-реванш между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

Недавно Усик рассказал о том, что ему предлагали отказаться от гражданства Украины. Это предложение боксер отклонил, отметив, что деньги его не мотивируют.