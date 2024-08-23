Бывший чемпион мира рассказал, какой бой среди современных боксеров может стать легендарным и войти в историю. Он назвал двух средневесов.

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Интересный выбор от "Железного Майка"

По мнению Майка Тайсона, зрители должны увидеть противостояние чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда и обладателя поясов WBC, WBO и WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Я поддерживаю Кроуфорда и Альвареса, но думаете, люди хотят увидеть этот бой? Кроуфорд хочет драться с ним? Это будет история, для того, чтобы ее создать, я думаю, что стоит это сделать,

– сказал Тайсон.

Отметим, что Теренс Кроуфорд до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне, он триумфовал в каждом из 41 боев. Сауль Альварес при этом провел 65 поединков – 61 победа, две ничьи и столько же поражений.

Напомним, что сам Майк Тайсон выйдет в ринг 15 ноября. Бой с Джейком Полом состоится в Арлингтоне и станет 57-м в карьере легендарного американца.