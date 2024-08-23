Колишній чемпіон світу розповів, який бій серед сучасних боксерів може стати легендарним та увійти в історію. Він назвав двох середньоваговиків.

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Цікавий вибір від "Залізного Майка"

На думку Майка Тайсона, глядачі мають побачити протистояння чемпіона WBA в першій середній вазі Теренса Кроуфорда та володаря поясів WBC, WBO та WBA у другій середній вазі Сауля Альвареса.

Я підтримую Кроуфорда й Альвареса, але думаєте, люди хочуть побачити цей бій? Кроуфорд хоче битися з ним? Це буде історія, для того, щоб її створити, я думаю, що варто це зробити,

– сказав Тайсон.

Зазначимо, що Теренс Кроуфорд досі залишається непереможеним на професійному рівні, він тріумфував у кожному з 41 боїв. Сауль Альварес при цьому провів 65 поєдинків – 61 перемога, дві нічиї та стільки ж поразок.

Нагадаємо, що сам Майк Тайсон вийде в ринг 15 листопада. Бій з Джейком Полом відбудеться в Арлінгтоні та стане 57-м у кар'єрі легендарного американця.