Майк Тайсон заговорил о смерти: новое фото боксера шокировало фанатов

56-летнего американского экс-боксера увидели в аэропорту Майами в не совсем обычном виде. Похоже, у Тайсона серьезные проблемы со спиной.

Легендарный боксер Майк Тайсон в последние годы нередко попадал в СМИ. В основном поводы были скандальными, при этом боксер высказывался и о войне в Украине.

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На днях же фанаты Майка были неожиданно удивлены новым снимком кумира. В СМИ попали фото Тайсона в аэропорту Майами, где сам боксер находится в инвалидном кресле.

Что случилось

Никакая официальная информация о причинах такого положения Майка не была опубликована. В СМИ распространяется информация о проблемах Тайсона со спиной.

Также пишут о "вспышке ишиаса", от которой американец страдает давно. Именно по этой болезни ему пришлось досрочно завершить карьеру. Что интересно, раньше Тайсон признавался, что чувствует приближение смерти:

Когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице. Говорю, что это означает, что мой срок годности подходит к концу. Это произойдет очень скоро,

– говорил Тайсон.

Напомним, что карьера "Железного Майка" продолжалась с 1985 по 2005 годы. За это время он провел 58 боев, одержав 50 побед и шесть поражений. С 1988 по 1990 он был абсолютным чемпионом мира.