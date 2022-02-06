Магучих завоевала "бронзу" на турнире в Чехии, Геращенко остановилась в шаге от медали

Легкоатлетический сезон понемногу начинает набирать обороты. Украинская "королева высоты" Ярослава Магучих взобралась на пьедестал на соревнованиях в Чехии.

Медальный старт сезона

На соревнованиях в Чехии принимали участие сразу две ведущие украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Украинки были близки к тому, чтобы обе могут оказаться на подиуме на мемориале Heleny Rezkové-Hübnerové, но немного не повезло, сообщает 24 канал.

Смотрите также Как Бех-Романчук с личным рекордом стала первой в тройном прыжке: победное видео

Магучих покорила планку на высоте 1.92 метра и смогла получить бронзовую награду. Это был первый старт в помещении в сезоне для Ярославы и сразу успешный. К сожалению, Геращенко тоже взяла эту высоту, но стала четвертой.

Выступление других украинок

Главными конкурентками наших девушек были британка Эмили Бортвик и представительница Черногории Мария Вукович, которые заняли первую и вторую позиции на пьедестале. Бронзовому призеру Олимпиады-2020 из Украины не хватило до "золота" трех сантиметров.

Другие украинки Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко остановились на высоте 1.85. Результаты были настолько плотные, что легкоатлетки с одинаковым результатом заняли 6-е и 9-е места соответственно.

Результаты соревнований

1. Эмили Бортвик (Великобритания) – 1.95

2. Мария Вукович (Черногория) – 1.95

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1.92

…

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1.92

6. Екатерина Табашник-1.85

9. Юлия Чумаченко – 1.85

Напомним, что в конце января Юлия Левченко стала четвертой на турнире в Германии. Украинская прыгунья в высоту показала результат 1.88.