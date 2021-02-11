Прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Украины 2021. В финале она взяла высоту в 2 метра.

Ярослава Магучих могла и не выступить в финале. Ведь в квалификации лишь с третьей попытки преодолела высоту в 1,8 метра. Хотя еще за неделю до того прыгала на рекордные 2,06 метра.

Как это было Магучих чуть не сконфузилась на чемпионате Украины, лишь с третьей попытки пройдя квалификацию

Но уже в финале от неуверенности Магучих не осталось и следа. Начала она прыгать сразу с 1,83 метра. Эту отметку, к слову, не смогли преодолеть Илона Заскалько и Лилия Клинцова.

Соперничавшая Юлия Левченко начала свои попытки с 1,79 метра. И преодолела высоту с первой попытки. Как и 1,83 метра.

Далее борьба разгорелась на отметке 1,87 метра. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко преодолели ее с первой попытки. Вылетела из борьбы Оксана Окунева. Как и представительница Турции Бусе Савашкан. Зато Юлия Чумаченко преодолела ее только с третьей попытки.

На отметке 1,90 метра все четыре спортсменки продолжили борьбу. Вот только Левченко понадобилась вторая попытка. Как и на отметке 1,92 метра. Эту же высоту со второй попытки преодолела Ирина Геращенко. А вот Юлия Чумаченко не смогла и выпала из борьбы.

1,94 метра тоже покорились трем прыгуньям. Но снова Левченко использовала для этого лишь вторую попытку, в то время как Магучих и Геращенко прыгнули с первого раза.

Но уже на 1,96 метра Левченко прыгнула с первого раза. Зато Магучих – только со второго. Геращенко эта высота не поддалась.

Поэтому борьбу за победу вели Магучих и Левченко. И она оказалась довольно ожесточенной. Магучих с первой попытки взяла 1,98 метра. Левченко это не удалось. И она решила поднять планку до 2,00 метра. Но две попытки, которые у нее были, оказались неудачными. Зато Магучих с третьего раза таки преодолела 2,00 метра. А после этого решила прыгать на 2,05 метра, хотя победа и так была у нее. Но все три попытки оказались неудачными.

Магучих стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту, Левченко – вторая. Геращенко заняла третье место.