Магучіх стала второй на престижном старте в Словакии, опередив чемпионку Олимпиады-2020

Во вторник, 15 февраля, в Банской Быстрице состоялись международные соревнования по прыжкам в высоту. Ярослава Магучих не защитила звание чемпионки, но стала второй.

Магучих снова на пьедестале

Ярослава Магучих приехала в Словакию в статусе действующей чемпионки соревнований. Также участие в турнире приняла другая украинка Ирина Геращенко, сообщает 24 канал.

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К сожалению, лишь одной из украинских прыгуний в высоту удалось занять место на пьедестале. Магучих остановилась на исходе 1.96, но этой высоты не хватило для защиты чемпионки турнира. Ярослава стала второй.

Победительницей старта стала австралийка Элеанора Паттерсон, которая покорила планку на высоте 1.99, что на три сантиметра выше, чем у украинки.

Геращенко с 1.93 стала седьмой.

. Магучих и Геращенко продемонстрировали лучшие результаты сезона.

Тройку лидеров замкнула легкоатлетка из Черногории Мария Вукович – 1.96.

Олимпийская чемпионка в Токио россиянка Мария Ласицкене заняла лишь 6-ю позицию с результатом 1.93.

Напомним, что для Магучих это уже второй подиум в сезоне. Ярослава стала третьей на соревнованиях в Чехии.

Результаты соревнований

1. Элеанора Паттерсон (Австралия) – 1.99

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1.96

3. Мария Вукович (Черногория) – 1.96

…

7. Ирина Геращенко (Украина) – 1.93

В мужских прыжках Украину представляли Андрей Проценко и Олег Дорощук, но оба остановилась за пределами пьедестала.