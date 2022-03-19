Как Магучих стала чемпионкой мира и подняла флаг Украины выше других: победное видео

Ярослава Магучих торжествовала на чемпионате мира в сербском Белграде в помещении. Украинская легкоатлетка победила с лучшим результатом сезона.

Новая победа Украины на спортивном фронте

20-летняя уроженка Днепра смогла поднять украинский флаг выше других и привлечь еще большее внимание к войне в ее родной Украине. Ярослава Магучих смогла покорить планку на высоте 2.02 метра, сообщает 24 канал.

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Этого результата хватило для того, чтобы торжествовать в Белграде. Ее крупнейшей конкуренткой была австралийка Элеанора Паттерсон, взявшая высоту 2 метра, а "бронзу" завоевала казашка Надежда Дубовицкая (1.98).

Ярослава Магучих – чемпионка мира.



Магучих – чемпионка мира / Фото по твиттеру World Athletics

После удачного прыжка Ярослава обратилась к своей тренершке. После чего взяла сине-желтое знамя с которым пробежалось в секторе. Могучих была очень счастлива победе.

Ей и ее наставнице Татьяне Степановой удалось сдержать обещание. Перед стартом украинки отмечали, что сделают все возможное, чтобы в Сербии раздался украинский гимн. Это у них отлично получилось.

Другая украинка Ирина Геращенко финишировала 5-ю в прыжках в высоту.

Победный скачок Магучих: смотрите видео