Новоиспеченная чемпионка мира Магучих с рекордом сезона триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги

В Китайском Сямене состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги. Украину в прыжках в высоту на нем представляли Ярослав Магучих и Юлия Чумаченко.

Для действующей чемпионки мира Ярославы Магучих соревнования в Сямене стали первыми после триумфа в Будапеште. Участницей соревнований в Венгрии была и Юлия Чумаченко, но там она не преодолела квалификацию, пишет 24 Канал.

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Убедительная победа Магучих

В Бриллиантовой лиге легкоатлетка соревновалась впервые с 2016 года и финишировала на пятой позиции. Юлия с первых попыток взяла высоту в 1.78, 1.82 и 1.86 метра, но 1.89 метра ей уже не подчинились.

Именно с этой высоты соревнования начала Ярослава Магучих. Украинская чемпионка начала свое выступление без ошибок, с первой попытки взяв и 1.92 метра. Данная высота также подчинилась Лие Апостоловской из Словении и австралийке Элеанор Паттерсон.

Однако на высоте 1,95 метра они сошли с дистанции, а Ярослав Магучих с третьей попытки взяла ее. В статусе чемпионки украинка с первой попытки прыгнула 1.98 метра, а затем и повторила лучший результат сезона в мире и обновила свой личный, финишировав с успешным взятием высоты 2.02 метра.

Видео прыжка Ярославы Магучих

Призеры Бриллиантовой лиги в Сямене. Прыжки в высоту (метры)

Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 Лия Апостоловские (Словения) – 1.92 Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.92

Таким образом, Магучих завоевала четвертую медаль в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги и второе "золото". Раньше она побеждала в Рабате, а также была третьей в Лозанне и Монако.

. Этот результат позволил Ярославе досрочно отобраться в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги. Он состоится 16-17 сентября в США.