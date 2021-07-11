Магучих побила 22-летний рекорд россиянки: что известно о достижении украинки

11 июля 2021 , 10:00
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Источник:

24 канал

Украинская высотница Ярослава Магучих с прыжком на два метра выиграла молодежный чемпионат Европы в Таллине, на два сантиметра превзойдя рекорд россиянки Светланы Лапиной.

19-летняя украинка взяла планку на высоте 200 сантиметров, установив новый рекорд континентального первенства среди молодежи.

Несколько ранее Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги

Факты о рекорде Магучих

  • Магучих на два сантиметра превзошла рекорд россиянки Светланы Лапиной, который продержался с 1999 года – 22 года.
  • Магучих собрала чемпионский хет-трик на молодежных чемпионатах Европы – она побеждала на турнирах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).
  • При этом Украина уже третий год подряд побеждает на чемпионате Европы U-23 – на предыдущих двух турнирах "золото" завоевала Юлия Левченко.

Видео прыжка Магучих

 

Автор: Юрій Семенюк