Магучих побила 22-летний рекорд россиянки: что известно о достижении украинки
11 июля 2021 , 10:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинская высотница Ярослава Магучих с прыжком на два метра выиграла молодежный чемпионат Европы в Таллине, на два сантиметра превзойдя рекорд россиянки Светланы Лапиной.
19-летняя украинка взяла планку на высоте 200 сантиметров, установив новый рекорд континентального первенства среди молодежи.
Несколько ранее Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги
Факты о рекорде Магучих
- Магучих на два сантиметра превзошла рекорд россиянки Светланы Лапиной, который продержался с 1999 года – 22 года.
- Магучих собрала чемпионский хет-трик на молодежных чемпионатах Европы – она побеждала на турнирах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).
- При этом Украина уже третий год подряд побеждает на чемпионате Европы U-23 – на предыдущих двух турнирах "золото" завоевала Юлия Левченко.
Видео прыжка Магучих