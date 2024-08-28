На одной из улиц города появился билборд с изображением олимпийской чемпионки Ярославы Магучих. Все было бы ничего, если бы не ошибочная подпись: "Одесса поздравляет бронзового призера Олимпийских игр! Ирина Геращенко".

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Включился человеческий фактор

Курьезное фото опубликовало издание Думская. Сообщается, что рекламный щит заказала мэрия Одессы, но исполнители допустили досадную ошибку.

Билборд с Магучих в Одессе / фото Думская

На ошибку оперативно отреагировали в мэрии города. Они попросили прощения за неверную подпись и пообещали быстро заменить щит.

К сожалению, произошла досадная ошибка, включился человеческий фактор. Управление рекламы приносит свои извинения спортсменке. Уже сегодня все будет исправлено,

– говорится в сообщении мэрии Одессы.

Новый плакат с изображением Геращенко / фото Думская

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 в Париже украинские прыгуньи в высоту получили две медали: Ярослава Магучих золотую, а Ирина Геращенко бронзовую. В общем наши олимпийцы завоевали в Париже 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. В медальном зачете Украина заняла 22 место.