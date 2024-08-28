На одній з вулиць міста з'явився білборд із зображенням олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх. Все було б нічого, якби не помилковий підпис: "Одеса вітає бронзову призерку Олімпійських ігор! Ірина Геращенко".

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Включився людський фактор

Курйозне фото опублікувало видання Думська. Повідомляється, що рекламний щит замовила мерія Одеси, але виконавці припустилися прикрої помилки.

Білборд із Магучіх в Одесі / фото Думська

На помилку оперативно відреагували в мерії міста. Вони попросили вибачення через невірний підпис та пообіцяли швидко замінити щит.

На жаль, сталася прикра помилка, включився людський фактор. Управління реклами приносить свої вибачення спортсменці. Уже сьогодні все буде виправлено,

– йдеться у повідомленні мерії Одеси.

Новий плакат із зображенням Геращенко / фото Думська

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2024 в Парижі українські стрибунки у висоту здобули дві медалі: Ярослава Магучіх золоту, а Ірина Геращенко бронзову. Загалом наші олімпійці завоювали в Парижі 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. У медальному заліку Україна посіла 22 місце.