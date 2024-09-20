Карлсен во время получения эпохальной награды призвал не отменять санкции против россиян

В четверг, 19 сентября, состоялся гала-ужин Международной шахматной федерации. Он был посвящен столетию организации.

На торжественном мероприятии был награжден лучший игрок за последние 100 лет. Эту награду получил выдающийся норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

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База от Карлсена

После этого он выступил с мощной речью в поддержку Украины. 33-летний шахматист со сцены призвал не отменять санкции против федераций шахмат России и Беларуси, о чем в последнее время ходило немало разговоров, цитирует норвежца Chess Topics.

"Немного странно получать эту награду, пока я еще активный игрок. Сейчас я, если будет честным, больше думаю о матче сборной Норвегии против Вьетнама. Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно думаю, что он больше заслуживает этого.

По крайней мере я скажу в честь Гарри, потому что я уверен, что он воспользовался бы возможностью дать советы не отменять санкции против российской и белорусской шахматных федераций. Вот и я говорю то же самое", – сказал Карлсен.

Смотрите видео с речью Магнуса Карлсена

К слову. В момент выступления Магнуса Карлсена с ним на сцене находился также президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович.

Напомним, что в Будапеште 21-22 сентября состоится Генассамблея международной шахматной федерации. На ней планировалось рассмотрение вопроса об отмене санкций для России и Беларуси после предложения, с которым выступил президент Федерации шахмат Кыргызстана, Бабур Толбаев.

Федерация шахмат Украины резко осудила такую возможность и ее поддержали в этом международные организации. Поэтому, по инсайдерской информации, благодаря огласке давление подействовало и санкции должны остаться в силе, однако все еще возможны послабления для юниоров и спортсменов с ограниченными возможностями.