Магда Линетт – Элина Свитолина 1:2 (5:7, 7:6(9), 3:6)

1 июля в Лондоне начался Уимблдонский турнир. Элина Свитолина стала пятой украинкой, которая пробилась во второй круг британского "мэйджора", пишет 24 канал.

Читайте также Джокович был вынужден нарушить правила Уимблдона: что на это сказала председатель турнира

Еще одна победа на Уимблдоне

Сначала матч был запланирован на вторник, 2 июля, однако был перенесен на 3 июля из-за неблагоприятных погодных условий. Сегодняшняя игра также претерпела задержки, а затем была прервана в первом сете.

В стартовом сете Свитолиной пришлось отыгрывать два брекпойнта и впоследствии полька уступила в 11-м гейме.

Второй сет украинка начала с преимущества, однако в 6-м гейме Линетт смогла отыграться. Свитолина имела матчбол на подаче соперницы, однако не реализовала его и уступила в тайбрейке.

В третьем сете Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой. По возвращению она смогла сделать брейк. Во второй партии украинка смогла окончательно одолеть польку.

Матч длился почти 2,5 часа.

Видеообзор матча Линетт – Свитолина

Отметим, что в следующем круге Элина Свитолина сыграет с Юле Нимаер.