Мадридский "Атлетико" сообщил о внезапном расторжении договора с украинской футболисткой Ольгой Овдийчук.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Что известно о карьере Овдийчук

Ольга Овдийчук – самая сильная украинская футболистка наших дней. Она – шестикратная чемпионка Украины и пятикратная обладательница национального Кубка. Ольгу дважды признавали лучшей футболисткой Украины.

Летом 2019 года Ольга Овдийчук подписала контракт с грандом футбола мадридским "Атлетико". До этого играла в составе "Жилстрой-1". В составе команды неоднократно становилась чемпионкой Украины и обладательницей кубка Украины.

Ольга Овдийчук вошла по результатам голосования в топ-10 лучших футболисток в мире. В рейтинге она заняла 7 место.

Среди 250 претенденток на попадание в такой рейтинг оказались две украинские спортсменки, а именно Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко. Ольге Овдийчук отдали 348 голосов, а Дарье Апанащенко – 337.