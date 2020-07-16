Мадридський "Атлетіко" повідомив про раптове розірвання договору з української футболісткою Ольгою Овдійчук.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Що відомо про кар'єру Овдійчук

Ольга Овдійчук – найсильніша українська футболістка наших днів. Вона – шестиразова чемпіонка України і п’ятиразова володарка національного Кубка. Ольгу двічі визнавали найкращою футболісткою України.

Влітку 2019 року Ольга Овдійчук підписала контракт із грандом футболу мадридським "Атлетіко". До цього грала у складі "Житлобуд-1". У складі команди неодноразово ставала чемпіонкою України та володаркою кубка України.

Ольга Овдійчук увійшли за результатами голосування у топ-10 найкращих футболісток у світі. У рейтингу вона посіла 7 місце.

Серед 250 претенденток на потрапляння у такий рейтинг опинилися дві українські спортсменки, а саме Ольга Овдійчук і Дарина Апанащенко. Ользі Овдійчук віддали 348 голосів, а Дарині Апанащенко – 337.