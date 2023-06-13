Американский лыжник, выступавший на Олимпиаде-2022, погиб в ДТП на мотоцикле

Спортсмен польского происхождения Патрик Гасеница стал жертвой дорожной аварии. 24-летний юноша выступал на Олимпийских играх в Пекине.

Мир лыжного спорта всколыхнула ужасающая трагедия. В США скончался известный прыгун на лыжах с трамплина Патрик Гасеница.

По теме Вылетел на спуске с трассы: испанский гонщик Давид Лопес Томико погиб на ралли

Лыжник попал в ДТП во время езды по мотоциклу и получил несовместимые с жизнью травмы. К моменту смерти американцу было 24 года.

Патрик родился в городе МакГенри в штате Иллинойс. Его родители были эмигрантами из Польши из города Закопане. Лыжным спортом молодой человек начал заниматься в 6 лет.

Его дедушка, отец и дядя также занимались прыжками с трамплина. Мечтой Гасеницы было выступление на Олимпийских играх. которую он реализовал в 2022 году в Пекине.

Читайте также Смял в кашу свой Nissan: российский футболист погиб в автотрости после уличной гонки

В личных турнирах он занимал 49-е и 51-е место, а в командном со сборной США Патрик был десятым. На Кубке мира он выступил только раз. В 2021 году в финском Лапте он в составе американской команды занял 9 место.