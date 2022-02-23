Холунн: Неправильно проводить гонку в России

Лучшие лыжники мира съедутся в Тюмень, чтобы в течение 18 – 20 марта поставить точку в тяжелом сезоне. Однако не все в восторге от такой идеи.

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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн хочет, чтобы финальный этап перенесли из России в другую страну. Спортсмен считает неправильным играть в государстве, которое вступает в войну.

Будет неправильно проводить гонку в стране, которая вступает в войну. Надеюсь, ФИС сможет перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить его,

– сказал Холунн.

Таким образом, норвежец осудил агрессивные действия России в сторону Украины.

Теперь Международная лыжная федерация рассматривает такой вариант с переносом этапа с российской территории.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Кто такой Ханс Кристер Холунн