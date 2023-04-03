Удивительное спасение произошло на склоне вулкана Бейкер в США. Фрэнсис Цубер вместе с группой спускался на лыжах по вулканическому склону. На одном участке спуска американец чисто случайно увидел, как из сугроба снега торчал сноуборд.

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Удивительное спасение

Цубер сразу снял свои лыжи и отправился на спасение. Он в течение некоторого времени руками откапывал застрявшего в снегу сноубордиста. К счастью, потерпевший был в сознании и даже сумел ответить Фрэнсису на вопрос о своем состоянии здоровья.

После чего американский лыжник вытащил из рюкзака лопату и стал еще активнее откапывать из снега сноубордиста. Видео этого спасения из нагрудной камеры Цубер выложил на своей странице в инстаграмме.

Американец поблагодарил всех, ведь получил немало теплых слов после такого хорошего поступка. Цубер отметил, что сноубордист спускался по склону с другой группой, которая договорилась встретиться с другой стороны. Но тот не справился с управлением и оказался под снегом.

Цубер отметил, что опытные группы сноубордистов и лыжников в таких случаях должны быть оснащены рациями и другим надлежащим снаряжением.

Также герой спасения подчеркнул, когда ты в горах, то безразлично, какой багаж опыта есть у вас за плечами. В заснеженных горах все равны.

Горам безразлично, сколько у вас навыков или опыта. Их даже не волнует, все ли вы и ваши лыжные партнеры делаете правильно,

– подписал под видео Цубер.

Видео спасения сноубордиста в США

В заключение Цубер порекомендовал не идти в горы без должной подготовки. Это ведь может привести к летальным исходам.