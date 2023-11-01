Украину на соревнованиях представили 41 спортсмен из 7 клубов Всеукраинского союза таэквон-до.

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По итогам соревнований первое общекомандное место на турнире в составе 7 спортсменов заняли таэквондисты спортивного клуба "Alpha Team" из Львова (тренеры: Руслана Гоголь и Владимир Гончар). Второе и третье место завоевали клубы из Польши.

Золотые награды завоевали Ирина Муха (спарринг), Матвей Пих (спецтехника и спарринг), Анастасия Яворская (спарринг), Тимур Царюк (спецтехника, формальные упражнения, спарринг).

Ирина Муха также завоевала серебряную награду (формальные упражнения). А Роман Шикоряк (спарринг), Олег Колесников (спецтехника и спарринг) и Роман Цапик (спарринг) стали бронзовыми призерами.

"Данный турнир с командой мы посетили впервые. Преобладают положительные впечатления. Считаю, что наши польские коллеги приложили максимум усилий, чтобы превратить соревнования в настоящий спортивный праздник. Очень чувствовалась поддержка других украинских команд, присутствовавших на турнире. Это придавало сил спортсменам на доянгу брать свое. Особых ожиданий от соревнований не имела. Точно знала, что каждый из моих спортсменов выложится на все 220%. Так и случилось. На четырех у нас 6 золотых и 1 бронзовая медали. Горжусь каждым своим воспитанником. Ценю их и их работу. Невероятно благодарна за такой крутой результат. Работаем дальше", – поделилась своими впечатлениями о турнире Руслана Гоголь.

Лучшим спортсменом турнира среди юношей признан украинец Тимур Царюк.

"Эти соревнования были вызовом для меня, я чувствовал ответственность перед своей командой, я боялся подвести ее, и наконец я стал одним из тех, кто вывел нашу команду на первое общекомандное место. Я горжусь собой и своими одноклубниками, и я уверен, что это не конец. Мы будем идти дальше и достигать новых высот", – убежден Тимур Царюк.