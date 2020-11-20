Львівський гандбольний клуб "Галичанка" здобув розгромну перемогу над командою "Куманово" з Північної Македонії. І майже забезпечив собі вихід у наступний раунд змагань.

Львів'янки не надто впевнено провели першу половину зустрічі, вигравши її з рахунком 11:8.

Все змінилося у другому таймі. Гравчині українського клубу налагодили гру, що дозволило виглядати їм значно впевненіше. І у підсумку здобути розгромну перемогу 33:17.

Відзначимо, що в цьому матчі капітан "Галичанки" Тетяна Поляк забила 8 голів. Ще сім влучних кидків у Діани Дмитришин. Олександра Фурманець, яка в день матчу відсвяткувала свій 21-й день народження, відзначилася п'ятьма голами.

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Розгромна перемога робить майже формальним матч-відповідь третього раунду Європейського кубку. Цей матч теж зіграють у Львові. Він запланований на неділю, 22 листопада.