Ледовую арену построят в южной части города на участке площадью 2,8 га на пересечении улиц Пулюя и Трускавецкой.

Ко вниманию В Кривом Роге построят новую современную баскетбольную арену

Арена будет вмещать 400 зрителей и рассчитана сугубо на зимние виды спорта. Ее начнут строить уже в этом году.

В цеолом, это будет второй спорткомплекс, который планируют построить во Львове. Вблизи "Арены Львова" должны построить мультифункциональный спортивный комплекс на 10 тысяч зрителей. Будут его строить к Евробаскету-2025, на проведение которого Украина подала заявку. Однако кроме баскетбола или гандбола, там также можно будет проводить соревнования по зимним видам спорта, таким как хоккей, фигурное катание, шорт-трек или керлинг.

Этот проект также входит в программу "Большая стройка", и начать работы здесь должны в 2022 году.

Проект 2011 года

Следует добавить, что ледовая арена на этом месте могла появиться еще в 2011 году. Уже тогда был проект строительства. Тогда так же шла речь о двухэтажном здании на 400 зрителей, где на первом этаже планировали разместить каток 30 на 60 метров. На втором этаже должны быть зрительские места и помещения для обслуживания катка: раздевалки, кабинеты администрации и т.д.

В 2011 году стоимость строительства такой арены оценивалась примерно в 34 миллиона гривен. Во сколько обойдется строительство в 2022 году – пока неизвестно.