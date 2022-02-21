Льодову арену збудують у південній частині міста на ділянці площею 2,8 гектара на перетині вулиць Пулюя та Трускавецької.

Варте уваги У Кривому Розі збудують нову сучасну баскетбольну арену

Арена вміщуватиме 400 глядачів і буде розрахована суто на зимові види спорту. Її почнуть будувати вже цього року.

Загалом це буде другий спорткомплекс, який планують збудувати у Львові. Поблизу "Арени Львів" мають збудувати мультифункціональний спортивний комплекс на 10 тисяч глядачів. Будуватимуть його до Євробаскет-2025, на проведення якого Україна подала заявку. Однак окрім баскетболу чи гандболу, там також можна буде проводити й змагання з зимових видів спорту, таких як хокей, фігурне катання, шорт-трек чи керлінг.

Цей проєкт також входить в програму "Велике будівництво", і розпочати роботи тут повинні у 2022 році.

Проєкт 2011 року

Варто додати, що льодова арена на цьому місці могла постати ще у 2011 році. Вже тоді був проєкт її будівництва. Тоді так само йшла мова про двоповерхову споруду на 400 глядачів, де на першому поверсі планували розмістити ковзанку 30 на 60 метрів. На другому поверсі мали бути глядацькі місця та приміщення для обслуговування ковзанки: роздягальні, кабінети адміністрації тощо.

У 2011 році вартість будівництва такої арени оцінювали приблизно в 34 мільйони гривень. У скільки обійдеться будівництво у 2022 році – поки невідомо.