Во Львове планируют построить мультифункциональный спорткомплекс: где именно и что там будет

Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Один из городов, который может принять матчи – Львов. Однако для этого следует построить спорткомплекс, который будет отвечать всем требованиям.

Где в Украине будут матчи Евробаскет-2025

Украина подала Киев и Львов как города-хозяева Евробаскет-2025. Столица примет матчи группового этапа и финального раунда. Однако для этого в Киеве надо построить спортивную арену на 15 тысяч мест.

Что касается Львова, то здесь будут только матчи группового этапа. Поэтому вместимость спорткомплекса должна быть 10 тысяч мест. Во Львове нет такого спорткомплекса, поэтому его надо построить.

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Обе спортивные арены должны быть построены до 1 декабря 2024 года. Евробаскет-2025 состоится в сентябре 2025 года.

Особенность львовского спорткомплекса

"Во Львове речь идет о строительстве мультифункционального спортивного комплекса, где смогут состояться соревнования по Евробаскету. Он рассчитан на 10 тысяч зрительских мест и появится по адресу ул. Стрыйская, 199, вблизи стадиона "Арена Львов". Сейчас ведутся геодезические работы и изготовление проектно-сметной документации", – сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его данным, в этом комплексе смогут проходить соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, теннису или флорболу.. А также соревнования по зимним видам спорта, таким как хоккей, фигурное катание, шорт-трек, керлинг.

"В то же время, главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, смешанным боевым искусствам, восточным единоборствам, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, а также проведению культурных мероприятий. Также в залах спортивно-развлекательного комплекса смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту", – отметил Максим Козицкий.

Начать строительство планируют уже в 2022 году. И оно станет одним из проектов "Большого строительства" на Львовщине.