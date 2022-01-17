Де в Україні будуть матчі Євробаскет-2025

Україна подала Київ та Львів як міста-господарі Євробаскет-2025. Столиця прийме матчі групового етапу та фінального раунду. Однак для цього в Києві треба побудувати спортивну арену на 15 тисяч місць.

Щодо Львова, то тут будуть лише матчі групового етапу. Відтак місткість спорткомплексу має бути 10 тисяч місць. У Львові немає такого спорткомплексу, відтак його треба побудувати.

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Обидві спортивні арени мають бути побудовані до 1 грудня 2024 року. Євробаскет-2025 відбудеться у вересні 2025 року.

Особливість львівського спорткомплексу

"У Львові йдеться про будівництво мультифункціонального спортивного комплексу, де зможуть відбутися змагання з Євробаскету. Він розрахований на 10 тисяч глядацьких місць і постане за адресою вул. Стрийська, 199, поблизу стадіону "Арена Львів". Зараз тривають геодезичні роботи та виготовлення проєктно-кошторисної документації", – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його даними, в цьому комплексі зможуть відбуватися змагання з баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, тенісу чи флорбол.. А також змагання з зимових видів спорту, таких як хокей, фігурне катання, шорт-трек, керлінг.

"Водночас, головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, змішаних бойових мистецтв, східних єдиноборств, важкої атлетики, пауерліфтингу, а також проведення культурних заходів. Також у залах спортивно-розважального комплексу зможуть проводити змагання зі спортивної ти художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту", – відзначив Максим Козицький.

Розпочати будівництво планують вже у 2022 році. І воно стане одним із проєктів "Великого будівництва" на Львівщині.