Настоящее шоу из презентации своей формы сделал донецкий Шахтер. Они Представили форму в Украинском доме в Киеве, заполонив рекламой всю столицу. Некоторые команды решили не делать особого представления. Среди таких – Заря или Александрия. Или же Львов.

Стоящее Динамо наконец объявило заявку на сезон в УПЛ: в списке 25 футболистов

Динамо

Киевляне пропускали первый тур, и форму представили тогда, когда УПЛ уже стартовал. Динамо и дальше будет одеваться в New Balance. Но форма полностью отличается от той, что была в прошлом сезоне. Команда сохранила традиционные цвета – белый и синий.



Новая домашняя форма Динамо / Фото ФК Динамо



Гостевой вариант формы Динамо / Фото ФК Динамо

Шахтер

В этом сезоне донецкий клуб начинает выступать в форме Puma. Поэтому команде разработали совершенно новый дизайн, сохранив традиционные цвета. Домашняя форма – оранжевая с тонкими вертикальными черными линиями. Гостевая – черная с оранжевыми линиями.



Новая домашняя форма Шахтера / Фото ФК Шахтер



Гостевой вариант формы Шахтера / Фото ФК Шахтер

Заря

Луганский клуб не презентовал дизайн формы на новый сезон. И игра против Александрии стала неожиданностью для болельщиков Зари. На эту игру луганчане вышли в красной форме в черную полоску от Nike. Какой у команды гостевой дизайн формы – пока неизвестно.



Новая форма Зари / Фото ФК Заря

Колос

Та же белая форма, тот же Nike. Единственное отличие от формы прошлого сезона – черные вставки на форме по бокам и на плечах.



Вариант формы Колоса / Фото ФК Колос

Ворскла

Без изменений и у Ворсклы – те же белый, серый и зеленый комплект, что и в прошлом сезоне.



Белый вариант формы Ворсклы / Фото ФК Ворскла



Серый комплект формы Ворсклы / Фото ФК Ворскла

Десна

Аналогичная и Десна. Черниговский клуб остался с Nike. В первом матче, который был домашний, команда сыграла в синей форме, где на плечах были темно-синие вставки. Еще есть белый комплект.



Десна сыграла первый матч в синей форме / Фото ФК Десна

Днепр-1

Днепряне продолжили выступать в форме от Nike, но в этом сезоне изменили дизайн. Вместо привычных темносиних цветов – синяя с голубыми рукавами. Других вариантов пока не представили.

Днепр-1 представил новый комплект формы / Фото СК Днепр-1

Львов

"Горожане" в этом сезоне продолжили выступать в форме от Jako. Единственное изменение – новый логотип. Все остальное осталось, как и в прошлом сезоне – форма синего, белого (с синим) или бордового цветов.



Львов продолжил выступления в форме образца прошлого сезона / Фото ФК Львов

Александрия

Летом спарринги команда проводила в белой форме, представляла новичков в желтом комплекте, а первый матч сыграла в зеленых футболках. Все – от Nike.



Александрия первый матч сыграла в зеленой форме / ФК Александрия

Рух

Львовская команда активно проводит медийную кампанию, но презентацию формы пока не сделала. Пообещали это сделать позже. Хотя команда сменила технического партнера – вместо Puma выбрали Macron.



Рух поменял технического партнера / Иллюстрация ФК Рух

Мариуполь

Поменяла технического партнера и азовская команда – она перешла на Puma. Цвета формы не изменили. Оставили синий (близкий к фиолетовому) как основной, а оранжевый – как гостевой. Первый должен символизировать море, второй – солнце.



Варианты формы Мариуполя / ФК Мариуполь

Также на форму нанесли изображение водонапорной башни, которая является одним из символов Мариуполя.

Ингулец

Команда обновила форму оставшись с Joma. Основная – красная с желтой полосой спереди. Гостевая – желтая.

Домашний вариант формы Ингульца / Фото ФК Ингулец



Желтый комплект формы Ингульца / Фото ФК Ингулец

Минай

Закарпатская команда, которую оставили в УПЛ будет выступать в форме от Kelme. Она – темно-синяя с фиолетовыми вставками. Какая у команды гостевая форма – пока неизвестно. Матч первого тура Миная против Динамо перенесли на 11 августа.



Новая форма клуба Минай / Фото ФК Минай

Черноморец

На Kelme перешел и Черноморец. Для них выполнили два варианта формы – белую и черную с синими полосами спереди.



Черноморец представил два варианта формы на сезон / Фото ФК Черноморец

Металлист 1925

Остался с Puma и харьковский клуб. На новый сезон Металлист 1925 выбрал желтую форму, а также синюю.



У Металлиста 1925 два варианта формы на сезон / Фото ФК Металлист 1925

Верес

Обновил дизайн еще один новичок УПЛ Верес. Форма – красная или черная.

Черные и красные варианты формы Вереса / Фото НК Верес