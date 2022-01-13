Только 13 января 2022 года было официально сообщено, что Иван Пономаренко стал игроком Львова. Хотя еще 22 декабря 2021 года было известно, что голкипер присоединился к Львову после того, как покинул черновицкую Буковину.

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Контракт Пономаренко со Львовом рассчитан на 2,5 года. В команде он будет выступать под номером "55".

Пономаренко является воспитанником Днепра. Сам голкипер родился в Орехово, в Крыму.

После того, как Днепр в 2018 году потерял статус профессионального клуба, Пономаренко отправился в Крым, который к тому времени уже был оккупирован Россией. Там он поддерживал форму, играя за команды Крымтеплица-2 и Уютное в чемпионате, который организовала российская оккупационная администрация.

После этого в марте 2020 года он стал игроком ЦСКА Душанбе из Таджикистана, а уже через год подписал контракт с Буковиной.