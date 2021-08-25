Львов остался без тренера: Бессмертный подал в отставку

В чемпионате Украины по футболу состоялась очередная отставка и снова во львовском клубе. На этот раз ПФК Львов объявил, что Анатолий Бессмертный подал в отставку.

Львов принял отставку тренера

Сообщается, что ПФК Львов 25 августа принял заявление об отставке Бессмертного.

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Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к большому сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться,

– сказал Бессмертный.

Тренер поблагодарил руководство клуба, футболистов и болельщиков.

"Это был фантастический период", – резюмировал Бессмертный.