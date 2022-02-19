Попытаются продолжить добрую традицию

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально определился с городом, который примет матчи Лиги наций против Армении и Ирландии. Сборная Украины попытается не прервать традицию поединков во Львове.

Стоит узнать Календарь матчей сборной Украины по футболу 2022

"Сине-желтые" еще ни разу не проигрывали при поддержке львовской публики. Подопечные Александра Петракова проведут два матча в период с 11 по 14 июня 2022 года.

Сначала украинские футболисты примут Армению – 11 июня. А уже через три дня сыграет против Ирландии (14 июня). Оба матча примет главная арена города – "Арена Львов".

Любопытно. Впервые сборная Украины сыграла в городе Льва 5 сентября 2001 как раз против Армении (3:0).

Также сине-желтую команду ждет еще один домашний поединок Лиги наций против Шотландии, который, скорее всего, примет столица Украины.