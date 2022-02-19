Спробують продовжити добру традицію

Виконавчий комітет Української асоціації футболу офіційно визначився із містом, яке прийме матчі Ліги націй проти Вірменії та Ірландії. Збірна України спробує не перервати традицію поєдинків у Львові.

Варто дізнатись Календар матчів збірної України з футболу 2022

"Синьо-жовті" ще жодного разу не програвали за підтримки львівської публіки. Підопічні Олександра Петракова проведуть два матчі у період з 11 – 14 червня 2022 року.

Спершу українські футболісти приймуть Вірменію – 11 червня. А вже через три дні зіграє проти Ірландії (14 червня). Обидва матчі прийме головна арена міста – "Арена Львів".

Цікаво. Уперше збірна України зіграла у місті Лева 5 вересня 2001 року якраз проти Вірменії (3:0).

Також на синьо-жовту команду чекає ще один домашній поєдинок Ліги націй проти Шотландії, який швидше за все прийме столиця України.