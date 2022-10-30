Металлист в меньшинстве не удержал победу над аутсайдером УПЛ – видео голов

Харьковская команда не воспользовалась возможностью приблизиться к Заре и Александрии. Главным действующим лицом поединка стал форвард Металлиста Максим Прядун.

Львов – Металлист 1:1

Голы: Ременяк, 78 – Прядун, 9.

На воскресенье в УПЛ вынесены три матча 10-го тура чемпионата Украины. В одном из них Днепр-1 обыграл Черноморец и закрепился на первом месте в турнирной таблице.

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Параллельно с этой игрой Львов на стадионе "Скиф" принимал "Металлист", пишет 24 канал. Харьковчане виделись фаворитом. ведь неожиданно хорошо начали этот сезон и закрепились среди лидеров УПЛ.

От героя к антигерою

Гости вышли вперед уже на девятой минуте. Прядун отозвался на подачу Чайковского с углового и пробил Ильющенкова. Для Максима это уже шестой мяч в этом сезоне и по этому показателю он догнал лидера бомбардирской гонки Артема Довбика.

Однако в середине второго тайма форвард превратился из героя в антигероя встречи. Имея желтую карточку, Максим решил симулировать пенальти. На его трюк не повелся арбитр, выписав игроку второе предупреждение, вылившееся в изъятие.

Львов смог воспользоваться многочисленным большинством. На 78 минуте Ременяк откликнулся на прострел Полегенько и красивым выстрелом сравнял счет. В итоге обе команды согласились на ничью.

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Турнирное положение

Ничья позволила Металлисту вернуться на 5 место, обогнав Верес по дополнительным показателям. Впрочем, приблизиться к Александрии и Заре харьковчане не смогли. Именно с луганчанами в следующем туре и сыграет команда Олега Ратия.

В свою очередь, Львов набирает шестой балл в этом сезоне, но остается в зоне переходных матчей на 14 позиции. Через неделю подопечных Олега Дулуба ожидает битва с Ворсклой.

Видеообзор матча Львов – Металлист: