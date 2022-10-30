Львів – Металіст 1:1

Голи: Ременяк, 78 – Прядун, 9.

На неділю в УПЛ винесені три матчі 10 туру чемпіонату України. У одному з них Дніпро-1 переграв Чорноморець та закріпився на першому місці у турнірній таблиці.

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Паралельно із цією грою Львів на стадіоні "Скіф" приймав Металіст, пише 24 канал. Харків'яни бачились фаворитом. адже несподівано добре почали цей сезон і закріпились серед лідерів УПЛ.

Від героя до антигероя

Гості вийшли вперед вже на дев'ятій хвилині. Прядун відгукнувся на подачу Чайковського з кутового і пробив Ільющенкова. Для Максима це вже шостий м'яч в цьому сезоні і за цим показником він наздогнав лідера бомбардирських перегонів Артема Довбика.

Однак у середині другого тайма форвард перетворився з героя у антигероя зустрічі. Маючи жовту картку, Максим вирішив симулювати пенальті. На його трюк не повівся арбітр, виписавши гравцю друге попередження, що вилилось у вилучення.

Львів зміг скористатись чисельною більшістю. На 78 хвилині Ременяк відгукнувся на простріл Полегенька і красивим пострілом зрівняв рахунок. У підсумку обидві команди погодились на нічию.

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Турнірне становище

Нічия дозволила Металісту повернутись на 5 місце, обігнавши Верес за додатковими показниками. Втім наблизитись до Олександрії та Зорі харків'яни не змогли. Саме з луганцями у наступному турі і зіграє команда Олега Ратія.

У свою чергу Львів набирає шостий бал у цьому сезоні, але залишається у зоні перехідних матчів на 14 позиції. Через тиждень на підопічних Олега Дулуба очікує битва з Ворсклою.

Відеоогляд матчу Львів – Металіст: