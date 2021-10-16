Динамо разгромило Львов благодаря дублю Гармаша и вернулось на первое место: видео

Динамо вернулось на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевляне 16 октября победили Львов на выезде в рамках 11 тура УПЛ.

Львов – Динамо 1:4

Голы: чиряк, 36 – п) - Буяльский, 38, Цыганков, 45 + 1, Гармаш, 58, 83

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Наставник Динамо Мирча Луческу решил поберечь некоторых футболистов перед игрой с Барселоной в Лиге чемпионов. В частности, за пределами стартового состава в поединке против Львова оказались Сидорчук, Шапаренко, Караваев и Забарный.

Что касается Львова, то команда Олега Дулуба пытается покинуть зону вылета. Поэтому наставник львовян в игре против Динамо выставил всех сильнейших несмотря на потерю Энеса Махмутовича и других центрбеков.

Быстрый обмен голами

Динамо могло выходить вперед уже на 6 минуте. Цыганков навесил в штрафную на Де Пену, который выиграл верховую дуэль и пробил в направлении ворот. Голкипер Костик отбил мяч, после чего Супряга не попал в пустые ворота с нескольких метров.

После момента на старте игры Динамо продолжило владеть мячом, но серьезных возможностей отличиться не имело.

При этом Львов свой едва ли не единственный выход в атаку реализовал на 100%. После навеса в штрафную киевлян Брикнер пробил головой, после чего мяч попал в руку Миколенко.

Екатерина Монзуль после использования системы VAR указала на пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал хорват Чиряк – 1: 0.

Видео гола Чиряка

Преимущество хозяев держалось всего 2 минуты. Миколенко исправился за пропущенный гол и разрезал защиту Львова идеальным пасом на Буяльского. Виталий ворвался в штрафную Костика и переиграл голкипера – 1:1.

Видео гола Буяльского

На 40 минуте Динамо упустило убийственный момент выйти вперед. Сперва Буяльский почти с вратарской не сумел пробить по воротам Костика. После этого Виталий выкатил на Де Пену, который с близкого расстояния запустил мяч выше ворот.

За 4 минуты до конца основного времени первого тайма Луческу провел замену: тренер Динамо посадил на скамейку Супрягу и выпустил Гармаша. Видимо, тренер киевлян был слишком разочарован игрой Супряги против Львова, который не дождался перерыва.

В компенсированное время Динамо таки сумело выйти вперед. Шепелев нашел коридор и отдал пас на Цыганкова. Виктор вошел в штрафную и правой ногой отправил мяч в "девятку".

Видео гола Цыганкова

Важная победа Динамо

После перерыва Динамо удалось закрепить преимущество. Мяч после прострела Цыганкова рикошетом от Брикнера оказался у Гармаша. Денис с близкого расстояния переиграл голкипера.

Видео гола Гармаша

Динамо уверенно контролировало игру и было близко к четвертому голу, однако едва не пропустило второй раз на 73 минуте. Чиряк отдал пяткой пас на Ременяка, и тот пробил из пределов штрафной, однако в руки Бущану.

Мяч таки побывал в воротах Львова в четвертый раз на 83 минуте. Денис Гармаш неожиданно решил пробить издалека и мяч рикошетом от Зозули срезался в ворота Костика.

Видео второго гола Гармаша

В итоге Динамо победило Львов с разгромным счетом и вернулось на первое место в УПЛ. Следующий матч киевляне сыграют 20 октября в Лиге чемпионов с Барселоной.