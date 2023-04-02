Безудержный Ванат и дебютный гол Рамиреса: киевляне уверенно обыграли Львов на выезде – видео
Команда Мирчи Луческу обыграла аутсайдера чемпионата Украины ФК Львов в матче 19-го тура. Голы на свой счет записали Владислав Ванат и Эрик Рамирес.
Львов – Динамо 0:2
Голы: Ванат, 52, Рамирес, 88
Матч Львов – Динамо открывал программу второго игрового дня 19 тура чемпионата Украины. Накануне хозяева поля провели рокировку на тренерском мостике команды – Олега Дулуба заменил Анатолий Бессмертный. Поэтому "горожане" рассчитывали пополнить очковый багаж в матче против 4-й команды чемпионата, пишет 24 Канал.
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Форварды Динамо на высоте
В отчетном матче Мирча Луческу не смог рассчитывать на получившего трехматчевую дисквалификацию лидера команды Виталия Буяльского. Румынский специалист продолжает доверять молодежи, поэтому появление в старте Царенко и Дячука не удивило.
Динамовцы в течение матча владели инициативой. Хозяева отвечали контратаками, на острие которых оказывался Эсеол. Неторопливый темп матча больше устраивал львовян. Поэтому после перерыва Луческу внес коррективы в игру своих подопечных.
На 52-й минуте форвард Динамо Ванат воспользовался пасом Шепелева и мощно пробил мимо Рыбки. Этот гол стал 6-м в сезоне для 21-летнего нападающего. Получив преимущество, динамовцы продолжали доминировать на поле.
В конце поединка сработала замена Луческу. Вышедший на поле вместо Ваната венесуэлец Рамирес забил свой дебютный гол в нынешнем сезоне.
Видеообзор матча Львов – Динамо
- Таким образом, киевляне пополнили свой багаж тремя очками. Подопечные Луческу после 19 матчей находятся на 4-й строчке таблицы.
- Львов ухудшил свои шансы на сохранение прописки в элите. Команду Бессмертного, замыкающую таблицу, предстоит тяжелый календарь.