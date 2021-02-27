ФК Львов 28 февраля будет принимать лидера УПЛ Динамо в матче 16 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Львов – Динамо: прогноз

В первой встрече в Киеве львовяне дали бой динамовцам, но в итоге все же уступили (3:1). Вот и сейчас есть все предпосылки дать бой лидеру чемпионата, особенно с учетом усталости киевлян после матча Лиги Европы.

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Поединки против киевского Динамо для Львова складываются хуже не придумаешь. Все 5 очных встреч львовяне проиграли.

Динамо К в прошлом туре чемпионата Украины потеряло драгоценные очки. Ничья с Десной (1:1) получилась очень нервной, однако лидерство в УПЛ осталось за киевлянами. Правда, отрыв от Шахтера сократился до минимума.

Разумеется, после битвы с Брюгге в рамках Лиги Европы Луческу будет вынужден прибегнуть к ротации. У румына есть из кого выбирать. Например, Богдан Леднев и Владислав Супряга, которые пытаются доказать наставнику свою профпригодность.

Львов – Динамо: прогноз Favbet на матч УПЛ

В первом круге Динамо победило Львов со счетом 3:1 и остается фаворитом перед новым поединком. Победу киевлян оценивают коэффициентом 1,29.

Львов всего один раз за свою историю побеждал Динамо. Историческая победа львовян датирована 2018 годом. Подопечные Виталия Шумского не против повторить свое достижение, хотя это сделать будет сложно. Коэффициент на их победу в матче с Динамо – 11.

Пока неизвестно, в какой форме находятся команды. Входить в сезон после зимнего перерыва всегда сложно, поэтому в матче Динамо со Львовом следует ждать вязкого футбола. При таких условиях реальна ничья. Коэффициент на такой итог игры – 5,40.

Поединок Львов – Динамо состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало в 19:30.