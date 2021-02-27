В воскресенье, 28 февраля, Динамо приедет в гости во Львов в рамках 16 тура УПЛ. Посмотреть матч можно будет на стадионе, по телевидению или онлайн.

Львов – Динамо: где смотреть

Львов будет принимать лидера УПЛ на главном стадионе города Льва – "Арене Львов". Львовяне и гости культурной столицы Украины смогут вживую увидеть поединок. Билеты на игру стоят 40–250 гривен, все зависит от сектора и комфорта. С учетом всех карантинных норм и безопасной дистанции на матч будет продаваться 50% билетов от вместимости арены.

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Посмотреть матч можно будет и по телевидению. Игру покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

Смотреть онлайн матч Львов – Динамо можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).

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Перед поединком клубы располагаются на тотально разных позициях в таблице. Динамо идет лидером УПЛ, опережая ближайшего конкурента Шахтера на одно очко. А вот Львов – аутсайдер сезона, в их активе только 12 пунктов и 12 место.