Даже руки бы ему не подал: Лужный об экс-тренере Динамо, ставшем большим фанатом Путина

Легендарный киевский динамовец Олег Лужный в свое время был ассистентом у российских тренеров Юрия Семина и Валерия Газаева. Однако сейчас Олег Романович даже не хочет вспоминать эти лица.

Полномасштабная российская агрессия сорвала маски со многих людей, которые на словах притворялись друзьями Украины. К числу трусов, которые при каждом случае подчеркивают свою преданность диктатору Путина, принадлежат бывшие тренеры киевского Динамо Юрий Семин и Валерий Газзаев.

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Лужный: Семин считает, что Путин поступил правильно

Эти персонажи оказались обычными гастарбайтерами. Они побоялись осудить военную агрессию против страны, где работали и получали огромные гонорары. Более того, им наплевать на своих бывших коллег и подопечных, которых ежедневно обстреливает страна-террорист.

О своем отношении к экс-тренерам Динамо с папортом РФ рассказал Олег Лужный.

Нет, они ни разу не звонили по телефону. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал. Некоторые ребята звонили узнать, как мы здесь, но они в основном боятся называть вещи своими именами. Для меня это не понятно, ведь я всегда привык говорить правду в глаза, поэтому эти лица меня разочаровали,

– рассказал Лужный.

Напомним, что Олег Лужный после завершения игровой карьеры долгое время работал в Динамо на разных должностях. Он был помощником Йожефа Сабо, Юрия Семина, Валерия Газаева и Александра Хацкевича. Дважды Олег Романович исполнял обязанности главного тренера Динамо в 2007 и 2010 годах.